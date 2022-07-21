Спецоперация ВС РФ на Украине завершится в тот самый момент, когда руководство России решит, что все ее цели уже достигнуты, рассказал изданию «Свободная пресса» военный корреспондент Денис Григорюк. Также он описал сложную боевую ситуацию на Донбассе.

ВС РФ в регионе действуют достаточно успешно. Сейчас они приближаются к Славянску и Краматорску, а также практически полностью взяли в полукольцо Авдеевку. При этом прекратить обстрелы Донецка из тяжелого вооружения ВСУ все равно пока не получается. Помимо Авдеевки, Киев контролирует Марьинку и еще несколько населенных пунктов, из которых и ведется огонь по столице ДНР.

Военкор отметил, что затяжные боевые действия выматывают военнослужащих ВС РФ, однако они готовы выполнить все поставленные перед ними задачи. Сложности с освобождением ДНР связаны в основном с тем, что до начала спецоперации под контролем Киева находилось две трети территории республики. В ЛНР все было гораздо проще, поэтому ее удалось освободить значительно быстрее.