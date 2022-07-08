Военный корреспондент Геннадий Дубовой рассказал, куда украинские военнослужащие «драпали» из Лисичанска. Он пояснил, что боевикам пришлось обратиться в бегство, так как иначе они могли оказаться в окружении, выйти из которых уже не удалось бы.

По словам военкора, большая часть подразделений ВСУ, оставивших Лисичанск, подалась в расположенный неподалеку Северск. Удержаться там у них вряд ли получится, так как город расположен в низине и не дает возможности организовать надежную оборону. Поэтому и его придется скоро оставлять.

Из Северска украинские боевики могут пойти в двух направлениях. Первое – это Славянск, который уже сейчас подвергается атакам ВС РФ. Находящимся в городе подразделениям требуется усиление, поэтому не исключено, что решение военных из Лисичанска будет именно таким. Впрочем, они могут уйти еще и в Харьковскую область, куда рано или поздно переберутся и все остальные остатки украинской армии с Донбасса.