Попадание в котел в Лисичанске могло привести к падению морального духа ВСУ и панике. Если бы подразделения остались в городе, им пришлось бы сдаваться в плен в полном составе. Это могло стать примером для боевиков, сосредоточенных сейчас в Авдеевке и Славянске. Поэтому украинское командование было вынуждено начать отступление, пояснил военкор Геннадий Дубовой.

Он также отметил, что российская авиация и артиллерия работают профессионально и грамотно, что позволяет лишать ВСУ боевой техники и натовских вооружений. Поэтому Киев стремится сохранить хотя бы личный состав, сдавая населенные пункты, которые еще несколько дней назад приказывал удерживать любой ценой.

По словам Дубового, боевики «лихо драпали» из Лисичанска. Они перебрались в Северск, но там вряд ли смогут надолго задержаться. Поэтому у них остается два варианта – идти в Славянск на подмогу затаившимся там националистам либо уходить в Харьковскую область.