Соединенные Штаты отказались передавать Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров для РСЗО HIMARS. Это означает, что в распоряжении ВСУ имеются только боезаряды, способные поражать цели с дистанции в 75-80 км, рассказал изданию Ura.ru военный эксперт Евгений Даманцев.

Он пояснил, что эти боезаряды не позволяют ВСУ наносить удары по всей территории Крымского полуострова. Западное его побережье останется недосягаемым для боевиков, которые только и мечтают об атаке на Крым.

По словам Даманцева, даже если Вашингтон все же передаст Киеву дальнобойные ракеты, Алушта и Алупка, Феодосия, Судак и Форос останутся наиболее безопасными местами на полуострове. До них реактивные системы залпового огня HIMARS «дотянуться» точно не смогут.