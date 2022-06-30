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На Украине продолжается борьба с русским языком и культурой. Власти города заявили о переименовании восьми улиц, в названиях которых так или иначе отражается связь с Россией. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В частности, изменению подверглись улицы, носящие имена известных советских и российских личностей. Так, улицу Юрия Гагарина решено назвать в честь Мирослава Скорика (музыковеда и композитора), улицу Николая Некрасова – в улицу Юрия Руфа (поэта, погибшего во время спецоперации), улицу Льва Толстого – в улицу Кардинала Гузара и так далее.

Указанные меры – не первые в череде мероприятий, направленных на дерусификацию Украины. Ранее Минобр страны заявил об обновлении учебной программы, из которой исключат произведения русских писателей, а власти Киева сейчас рассматривают идею переименования нескольких станций метро, названия которых также связаны с Россией.

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