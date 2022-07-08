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Энергетический кризис, который уже привёл к удорожанию природного газа в Европе, заставляет многие страны искать варианты обеспечить им своё население. Так, власти Франции заявили, что потребительские цены на газ до конца текущего года индексироваться не будут. Об этом заявил министр финансов Республики Брюно ле Мэр – сообщает РИА “Новости”.

Кроме природного газа, поменялись планы и по индексации цен на электроэнергию. Её стоимость для населения до конца 2022 года разрешено поднимать не более чем на 4%. Таким образом власти Франции стараются поддержать покупательскую способность населения, не увеличивая долговую нагрузку на него, заявил ле Мэр.

Тяжёлая ситуация с газоснабжением в странах Европы возникла после введения антироссийских санкций и сокращения поставок энергоносителей из России. На этом фоне цены на газ в странах Евросоюза резко взлетели. Часть экспертов опасается, что энергетический кризис может привести к проблемам во время отопительного сезона в Европе уже ближайшей зимой.

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