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Геополитические изменения и охлаждение отношений между Россией и Евросоюзом изменили ситуацию на туристическом рынке. Российских туристов в курортном сезоне нет во многих странах, в том числе и в европейских. Во Франции на это уже начинают жаловаться.

Как пишет РИА “Новости” со ссылкой на газету Nice-Matin, агентствам недвижимости и магазинам на французском мысе Антиб не хватает клиентов из России. По дынным, которые приводят журналисты, основная часть сделок по аренде недвижимости на мысе Антиб ранее приходилась на россиян. При этом уточняется, что это была респектабельная клиентура – в основном, родители с детьми.

Магазинам на мысе Антиб, судя по материалу французской газеты, без российских туристов тоже приходится несладко. По словам владельцев торговых точек, россияне, как привило, тратили деньги, не считая их. Многие собственники магазинов уже заявили о том, что из-за отсутствия туристов из России потеряли до 10 процентов выручки.

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