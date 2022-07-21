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Экономические ограничения против России не будут работать, так как задумывает Евросоюз. В истории уже были примеры, когда блокада вредила континентальной Европе, но, похоже, политиков история ничему не учит.

Французский эксперт Оливье де Мейзон Руж напомнил газете Le Figaro, чем закончилась блокада Англии в начале 19 века. В 1806 году её установил Наполеон. Экономические ограничения пошли только на пользу Британии. Лишившись торговых партнёров в Европе, Королевство начало активнее сотрудничать с заокеанскими странами. Прежде всего, с США. В конечном итоге, это усилило Англию, сделав страну одной из самых мощных в мире, рассказал де Мейзон Руж.

В то же время Франция утратила позиции великой морской державы. Сырьё и станки, которые обычно поставляла Англия, в ходе блокады оказались в дефиците.

Нечто похожее сейчас происходит в отношениях Евросоюза и России, отмечает издание. В ответ на экономические санкции со стороны Европы Москва ищет и находит партнёров в Азии для поставки тех же энергоносителей.

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