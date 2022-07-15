Украинские националисты специально поджигают поля с пшеницей в Запорожской области, которые находятся на линии боевого разграничения. Об этом сообщил для РИА “Новости”

член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о том, что Украина поджигает поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.

Владимир Рогов сообщил: “Боевики Зеленского, также, как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно”.

Сейчас в регионе идет уборка урожая, но наблюдается огромная проблема с нехваткой комбайнов. Рогов отмечает, что урожайность в этом году на 13% больше, чем обычно. Сбор ведется круглые сутки, но возможностей у аграриев нет. В связи с эти Рогов обратился с просьбой найти свободную технику в российских регионах.