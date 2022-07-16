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Владимир Рогов, представляющий главный совет военно-гражданской администрации Запорожской области, рассказал о биологических лабораториях на Украине и об их возможной связи с целым рядом различных заболеваний.

Он напомнил, что в последние годы на Украине время от времени наблюдаются вспышки чумы свиней, от которых неоднократно страдали фермеры запорожского региона. По словам Рогова, возбудитель этого заболевания обычно развивается в тепле и сухости, однако в области он неожиданно поразил животных в январе и феврале.

Кроме того, жители Украины все чаще стали жаловаться на болезни щитовидной железы, хотя ранее никаких намеков на эпидемии не наблюдалось. Рогов заметил, что не является специалистом и не может точно утверждать, что подобные заболевания связаны с воздействием биолабораторий, однако какая-то связь все же должна существовать.

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