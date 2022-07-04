Украинские беженцы вынуждены требовать гуманного отношения к себе в Великобритании. Власти страны не нашли ничего лучше, чем поселить семью из Украины в общежитие в комнату с плесенью. Об этом рассказала украинка в интервью изданию The Daily Echo. Подробности передает РИА “Новости”.

45-летняя Наталья из Одессы уехала из страны еще в апреле. Сначала она жила во Франции, затем переехала в Великобританию, в город Саутгемптон в графстве Гэмпшир. Местные власти предложили женщине с дочерьми поселиться в общежитии. Но комната, которую предложил семье, оказалась непригодной к проживанию.

На стенах в комнате была черная плесень. Находиться в таких условиях семья не могла, так как у Натальи дочка страдает астмой. Кроме того, с беженцами случилась еще одна неприятность. Пока они находились в общежитии, у них украли еду.

Решить проблему женщине помогла Группа поддержки украинского сообщества Саутгемптона. Семья переехала жить в гостиницу.