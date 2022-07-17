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Идея Турции провести спецоперацию на севере Сирии не устраивает не только Россию, но и Соединенные Штаты. Так, высокопоставленные американские чиновники заявили, что вторжение турецких войск грозит Анкаре серьезными последствиями, так как в распоряжении США имеются крупные наземные силы и авиация на сирийских базах, рассказал портал Avia.Pro.

Турецкий журналист Бедреттин Бёлюкбаши назвал это намеком на использование американцами любых доступных сил и средств для предотвращения спецоперации. При этом Вашингтон не останавливает даже тот факт, что Турция выходит в НАТО и является таким же полноправным участником блока, как и Соединенные Штаты.

Анкара пока проигнорировала это предупреждение, но эксперты полагают, что риск военного противостояния между США и Турцией на территории Сирии возрос до беспрецедентного уровня.

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