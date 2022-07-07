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6 миллиардов рублей могут выделить в России на создание отечественного игрового движка. Соответствующие идеи уже обсуждаются с российскими IT-компаниями. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”, ссылаясь на собственные источники, близкие к правительству страны.

Инициативу уже рассмотрели на площадках в Госдуме и Минцифры РФ. В ближайшее время IT-разработчики должны предоставить правительству примерное техническое задание, из которого станет ясен объём работ, и соответственно, будет определён примерный объём финансирования и возможные механизмы участия со стороны государства.

По мнению ряда специалистов, которых опросило издание, создать в России собственный игровой движок – задача сложная, но в целом, выполнимая. Другой вопрос, кто будет делать игры на таком движке и как мотивировать к этому разработчиков. Ещё одна проблема, как интегрировать в будущий движок поддержку видеокарт от компаний, которые ушли из России (NVIDIA и AMD).

Кроме этого, эксперты указывают, что создание движка – лишь первый шаг. Необходимо также поддерживать его, наполняя экосистему: создавать графические и звуковые ядра, ассеты, плагины и так далее. Готово ли правительство страны вкладывать миллиарды рублей в совершенствование экосистемы, неясно. Таким образом, пока идея создания отечественного игрового движка далека от реализации, считают эксперты.

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