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Городской совет Нью-Йорка принял законопроект о переименовании улицы Кони-Айленд и Брайтон-Бич в Бруклине. После подписания мэром города они будут называться «Украинский путь».

Это лишь малая часть переименований, которые упомянуты в законопроекте. Власти Нью-Йорка решили провести масштабные изменения, в рамках которых новые названия получат и другие улицы города. Также сообщается об официальном признании районов «Маленький Бангладеш» и «Маленький Таиланд».

Район Брайтон-Бич, который составляют две упомянутые выше улицы, с 70-х годов прошлого столетия стал неофициально называться «русским». Именно там в основном селились русскоговорящие эмигранты, покинувшие Советский Союз. В настоящий момент об этом напоминает множество вывесок и названий на русском языке.

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