читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На российскую столицу обрушился залповый ливень, поэтому жителям города лучше не выходить на улицу в такую погоду. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила также, что сильный дождь сопровождается ураганным ветром.

Также представители пресс-службы рассказали, что из-за ветра в отдельных районах столицы зафиксировано повреждение разнообразных конструкций и падение деревьев, что тоже представляет серьезную опасность. Городские службы уже работают над устранением последствий залпового ливня, но это займет какое-то время. Кроме того, в Москве выпало около трети месячной нормы осадков буквально в течение часа.

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», – сообщает пресс-служба.

Вам может понравиться

В районе Артемовска уничтожены 350 боевиков ВСУ и 20 бронемашин

Российские ВКС нанесли удар по складу с боеприпасами в Донецкой Народной Республике. В результате атаки был уничтожен объект, на котором находились 350 украинских боевиков, а также боевая техника. Подробности передает

“Военная мысль”: Спецоперация ВС РФ на Украине стала ответом на агрессивные шаги США и НАТО

Спецоперация ВС РФ на Украине фактически является борьбой с концепцией однополярного мира, тщательно выстраиваемой Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Именно действия США, направленные на расширение НАТО и продвижение по

Читатели Die Welt призвали Олафа Шольца отправиться в отставку вслед за Джонсоном после заявлений о России

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следовало бы поддержать решение своего британского коллеги Бориса Джонсона и тоже отправиться в отставку, считают читатели немецкого издания Die Welt. Так они прокомментировали неподдельное удивление главы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |