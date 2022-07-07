На российскую столицу обрушился залповый ливень, поэтому жителям города лучше не выходить на улицу в такую погоду. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщила также, что сильный дождь сопровождается ураганным ветром.

Также представители пресс-службы рассказали, что из-за ветра в отдельных районах столицы зафиксировано повреждение разнообразных конструкций и падение деревьев, что тоже представляет серьезную опасность. Городские службы уже работают над устранением последствий залпового ливня, но это займет какое-то время. Кроме того, в Москве выпало около трети месячной нормы осадков буквально в течение часа.

«Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток», бригады и техника инженерных и коммунальных компаний», – сообщает пресс-служба.