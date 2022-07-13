Разведывательные подразделения второго Луганского корпуса вычислили местоположение позиции вооруженных формирований украинских националистов в окрестностях Соледара и передали их ВКС РФ, рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo. Он также заявил, что 72 боевика ВСУ были успешно уничтожены ударом российской авиации.

Военкор уточнил, что атака проводилась с применением высокоточных ракет, которые накрыли место дислокации неонацистов и не оставили им ни единого шанса на выживание.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы украинской армии, переброшенной в Харьковскую область из Киева. Также не менее 350 боевиков ВСУ и 20 единиц боевой техники было уничтожено в результате ракетного удара по судостроительному заводу в Николаеве. Военнослужащие противника входил в группировку войск «Каховка».