Наемники из Соединенных Штатов на Украине подверглись мощному бомбовому удару российских войск. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, на кадрах которой запечатлены американские военные. Атака ввергла их в панику, а весь район, выделенный для их временной дислокации, был стерт с лица земли.

Эксперты предполагают, что съемка производилась в Харьковской области. Ранее на территории этого региона находились кадровые американские военные, исполнявшие функции инструкторов. Не исключено, что после начала спецоперации они не уехали из города.

По мнению аналитиков, оспаривать наличие военнослужащих Соединенных Штатов на Украине и их участие в боях против союзных сил довольно сложно. Ведь украинская армия давно находится под внешним управлением, вооружением, которое поставляется с Запада, управляют тоже американцы. Они же принимают наиболее важные решения по действиям ВСУ.