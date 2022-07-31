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Очередная попытка контрнаступления на Херсон успешно сорвана российскими ВКС, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он сообщил об уничтожении пункта временного размещения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Кодема и ликвидации не менее 50 боевиков ударами с воздуха, передает портал «Военное обозрение».

Помимо живой силы, ВКС также уничтожили до 10 единиц боевой техники и две буксируемые гаубицы «Мста-Б», которые активно готовили к контратаке.

За минувшие сутки противник также понес крупные потери в живой силе и технике в результате ударов по Херсонской, Харьковской и Николаевской областях. Поэтому в настоящий момент о контрнаступлении Киеву придется забыть

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