Поставки немецкого вооружения на Украину – вынужденная мера, на которую пошли власти Германии. Но гордиться здесь нечем. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ (он же – министр экономики) Роберт Хабек – сообщает ТАСС.

Во время выступления перед жителями города Байройт, Хабек отметил, что власти Германии продолжают считать, что российская специальная военная операция идёт вразрез с нормами международного права. В этой связи Германия не могла бездействовать и не оказывать помощь Украине, в том числе и военную.

При этом Хабек уточнил, что поставка вооружений в моральном смысле – тема неоднозначная, поскольку применение любого оружия ведёт к человеческим жертвам. Следовательно, гордиться поставками вооружения на Украину, скорее всего, не стоит – сказал Хабек.

Германия поставила и собирается поставлять на Украину гаубицы, самоходные артиллерийские установки (в том числе зенитные), системы залпового огня и так далее.