Чтобы окончательно прекратить попытки ВС РФ обстреливать российские города, необходимо как можно скорее освободить Харьков, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Ветеран боевых действий отметил, что до этого момента Киев будет продолжать пускать ракеты по Белгороду и другим пограничным городам. Это единственное, на что способны ВСУ, которые на Донбассе несут потери и сдают союзным силам один населенный пункт за другим.

«Удары прекратятся, когда ВСУ понесут поражение под Харьковом. Сообщают, что наши уже в 10 км от города стоят. Произошедшее сегодня — это в какой-то степени реакция на то, что наши войска в Донбассе освободили Луганщину. Дальше идут по направлению к Северску, Артемовск и далее к финальной стадии по освобождению Донбасса», – цитирует капитана первого ранга издание Ura.ru.

Дандыкин также отметил, что Киев все чаще устраивает провокации, позволяющие отвлекать внимание украинской общественности и привлекать Запад. Однако подобные их действия становятся все больше похожими на банальный терроризм.