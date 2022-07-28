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Использование боевиками ВСУ мин ПФМ-1 «Лепесток» — это попытка нанести максимально возможный вред гражданскому населению Донбасса, рассказал ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров.

Он пояснил, что украинскими националистами руководить исключительно злоба. Они готовы сделать что угодно, чтобы навредить мирным людям, которые просто не захотели идти одной дорогой с преступным киевским режимом.

Противопехотные мины «Лепесток» представляют собой чрезвычайно опасный боезаряд, разрыв которого может привести к потере конечности. Кроме того, человека, оказавшегося в эпицентра взрыва, необходимо как можно скорее доставить к врачу, так как высока вероятность летального исхода.

По мнению Гончарова, националисты специально используют такие мины, чтобы сделать территорию Донбасса непригодной для жизни мирного населения.

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