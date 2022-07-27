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Российские вертолеты пролетели на небольшой высоте над Белосарайской косой и поприветствовали отдыхающих, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали соответствующее видео, а также уточнили, что пляж располагается под Мариуполем, в районе Мелекино.

На кадрах видно, что многие отдыхающие машут вертолетам рукой, приветствуя пилотов. Но некоторых мариупольцев такой полет напугал, так как винтокрылые машины шли на малых высотах.

Авторы публикации рассказали, что курорт на Белосарайской косе освобожден от боевиков ВСУ и зачищен от мин, поэтому он пользуется у жителей близлежащих районов большим спросом.

Напомним, что Киев угрожает обстрелами Мариуполя из РСЗО HIMARS, а также предупреждает гражданское население города о необходимости искать укрытия.

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