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Украинский суд передал частный самолет и вертолет, принадлежащие семье главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, на нужды армии, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны. Кроме того, у народного депутата «отжали» и другое имущество.

Так, суд арестовал комплекс «Медвежья дубрава», который также принадлежит семье украинского политика. При этом Медведчук участия в заседаниях не принимает, так как власти «заботятся о его безопасности».

Напомним, что Медведчука обвиняют в измене родине, в растрате государственных средств и присвоении имущества. В суде объяснили, что он задействован в другом процессе, из-за чего доставка на судебные заседания может быть сопряжена с рисками для безопасности обвиняемого. Также организация доставки подсудимого якобы негативно отразиться на оперативности разбирательства.

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