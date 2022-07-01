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Американская армия сегодня испытывает самый глубокий кадровый кризис с 1973 года. Лишь 9% американцев интересуются службой по контракту. Об этом сообщило издание The Federalist.

Сейчас армия США укомплектована только на 40%. Эксперты отмечают, что этому есть три причины. Прорехи в личном составе наблюдаются из-за низкого набора, некомпетентности военного руководства в сфере национальной безопасности, а также проблем военных поставок и закупок.

Из-за нехватки военнослужащих армия США вынуждена была снизить стандарты. Она упразднила требования к новобранцам об аттестате о среднем образовании. Теперь сделаны послабления на наличие татуировок, они разрешены на руках и на шее.
Контракты заключаются только на два года, но этого недостаточно, чтобы изучить военное дело основательно.

Эксперты считают, что такая ситуация приведет к необходимости вернуть призыв. Авторы публикации отмечают: «Из-за коррупции левых вербовка в армию Соединенных Штатов ушла в штопор. Упадок в вооруженных силах, в том числе, наблюдается по причине катастрофического дефицита способности главы Белого дома Джо Байдена к управлению государством. Чтобы переломить нынешнюю тенденцию в армии, наверняка потребуются многие годы напряженных усилий».

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