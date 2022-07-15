Венгрия интенсивно готовится к «топливной обороне», сообщило издание «Взгляд». Она уже объявила чрезвычайное положение в сфере энергетики, запретив вывоз из страны энергоносителей, а сейчас приступила к подготовке Вооруженных сил.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что в энергетической войне государству придется сразиться с Евросоюзом и Украиной одновременно. И совсем нельзя исключать, что Будапешту потребуются не только политические решения. Ради защиты национальных интересов он готов пустить в ход и армию.

Слова Орбана подтверждаются активизацией военных учений, а также подготовкой к мобилизации резервистов. Усиление военной мощи, по мнению венгерских властей, станут лучшей гарантией мира. Помимо «топливной обороны», стране необходимо организовать эффективную защиту своих южных границ, через которые могут хлынуть мигранты.

Напомним, что Венгрия не поддерживает санкции против энергетического сектора РФ, защищая собственные интересы вразрез с позицией Евросоюза.