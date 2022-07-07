Великобритания намерена принять на вооружение гиперзвуковую ракету с дальностью поражения целей в 2,5 тысячи километров. Портал Avia.Pro со ссылкой на издание Daily Mail сообщает, что это расстояние новый боезаряд способен преодолеть всего за полчаса.

По словам британских журналистов, Лондон уже разрабатывал ракеты, разгоняющиеся до скорости в 4 числа Маха. У нового боезаряда этот показатель будет гораздо выше.

По мнению экспертов, заявление о гиперзвуковых ракетах вполне может расцениваться как угроза России. Для Москвы подобные действия являются недопустимыми, поэтому она оставляет за собой право дать на них ответ.

«Если в Лондоне живут своей какой-то фантастической жизнью, и Великобритания возомнила себя какой-то значимой державой, которая вот так просто может угрожать России, то ответ Москвы будет очень жёстким», – прокомментировал публикации в Daily Mail российский аналитик.

Напомним, что в распоряжении ВС РФ сейчас имеются гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал». Кроме того, завершаются испытания боезарядов «Циркон», которые будут запускаться как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.