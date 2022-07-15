Американский президент Джо Байден уже долгое время действует в ущерб своим гражданам. Вместо того, чтобы предпринимать меры поддержки в своей стране, которая проходит стадию тяжелого экономического кризиса, он спасает коррупционный киевский режим. Такое обвинение главе американского государства предъявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. Подробности передает РИА “Новости”.

21 мая американский лидер подписал очередной законопроект о выделении Киеву новой военной помощи. При этом существенно увеличился ее объем. Ранее финансирование Украины было в размере 33 миллиардов долларов, а в этот раз речь идет уже о сумме в 40 миллиардов долларов.

При этом журналист напомнил Байдену, что в США чуть-ли не самая высокая стоимость литра бензина. Даже в Мексике, граничащей с Америкой, цена топлива ниже. Карлсон задался вопросом: «Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за “повышения цен Путина”, почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?»