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США передали на Украину гаубицы М777, но оказалось, что они не оснащены системами GPS. Американцы побоялись, что российские военные смогут обнаружить позиции ВСУ по спутниковым данным. Именно по этой причине навигацию решили не устанавливать.

Эксперты издания Avia.pro отметили, что теперь возникают сложности с использованием артиллерийских установок, так как они не могут наносить высокоточные удары.

Обозреватели портала отметили: «С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время боевых действий определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией».

Возможно, что в этом и кроется причина, почему украинские боевики не могут эффективно использовать американское вооружение.

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