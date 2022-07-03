Япония придумала повод получить ядерное оружие, пишет местное издание JB Press. Журналисты поясняют что Токио пугает все более тесное сотрудничество России и Китая, а ядерный зонтик Соединенных Штатов больше не вызывает доверия.

Авторы публикации напоминают, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия привела в состояние повышенной готовности свои стратегические силы и готова в любой момент “нанести ядерный удар”. Однако США игнорируют подобные высказывания.

Чтобы предотвратить угрозу ядерной войны, Вашингтон и Лондон сейчас должны активно снабжать Украину наступательным вооружением. Но они не делают этого, что указывает на несостоятельность американского ядерного зонтика. Следовательно, Токио нужно получить разрение на создание собственных стратегических вооружений.