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Япония придумала повод получить ядерное оружие, пишет местное издание JB Press. Журналисты поясняют что Токио пугает все более тесное сотрудничество России и Китая, а ядерный зонтик Соединенных Штатов больше не вызывает доверия.

Авторы публикации напоминают, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия привела в состояние повышенной готовности свои стратегические силы и готова в любой момент “нанести ядерный удар”. Однако США игнорируют подобные высказывания.

Чтобы предотвратить угрозу ядерной войны, Вашингтон и Лондон сейчас должны активно снабжать Украину наступательным вооружением. Но они не делают этого, что указывает на несостоятельность американского ядерного зонтика. Следовательно, Токио нужно получить разрение на создание собственных стратегических вооружений.

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