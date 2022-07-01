Гаубицы M777 представляют собой неплохое оружие, однако их использование на Украине осложняется несколькими критичными недостатками. О них рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на военнослужащих украинской армии, которые недовольны низкой мобильностью американских орудий. Любую гаубицу, применяемую в реальных боевых действиях, сразу после нескольких залпов необходимо перевозить на другую позицию. У M777 с этим возникают проблемы, что приводит к частому уничтожению орудий российскими войсками.

ВС РФ определяют местоположение гаубиц во время стрельбы, а затем просто наносят удары по ним еще до того, как расчет успевает сменить позицию.

Другим критическим недостатком является выход орудий из строя при малейшем попадании по ним осколков. После 2-3 боев гаубицу нужно отправлять в ремонт, который занимает много времени. Если же рядом с M777 разрывается снаряд, она просто превращается в бесполезный металлолом.