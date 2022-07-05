На фоне роста числа заболевших ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирусная инфекция), турецкие врачи призвали вернуть ограничительные меры. В числе прочего снова ввести обязательное ношение масок или иных средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах. С соответствующей инициативой медики обратились в правительство страны, сообщает РИА “Новости”.

Ранее власти Турции сняли все основные коронавирусные ограничения: маски стали необязательными для ношения на открытом воздухе, а также в местах с вентиляцией, наличие ПЦР-тестов у граждан страны и туристов без признаков заболевания тоже перестали требовать.

Однако, по мнению турецких медиков, рост числа заболевших при относительно высокой доли вакцинированных граждан свидетельствует о том, что решение снять коронавирусные ограничения оказалось преждевременным.

Рост заражения коронавирусом отмечается во многих странах. Это прежде всего связано с распространением штамма “омикрон”. Он отличается высокой заразностью, однако ковид, который он вызывает, у большинства людей протекает в лёгкой форме, а то и вовсе без симптомов.