Турецкие власти прокомментировали решение Соединенных Штатов не вводить санкции против Индии за приобретение страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Они назвали действия Вашингтона «политикой двойных стандартов», пишет издание Haber7.

Все дело в том, что именно из-за покупки С-400 Турция сейчас находится под санкциями США. Она потеряла право приобрести истребители по программе F-35, хотя уже заплатила за них, а также никак не может добиться одобрения сделки по приобретению самолетов F-16. Помимо этого, Конгресс постоянно разрушает планы Анкары, связанные с покупкой другого оружия в Соединенных Штатах.

Индию, по мнению турецких властей, США используют в своем противостоянии с Китаем. Именно поэтому они не хотят ссориться с ней, вводя санкции. Поэтому покупка Нью-Дели российских ЗРК не имеет для него никаких негативных последствий.