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Сеть тоннелей Loop в Лас-Вегасе, разработанная Илоном Маском, начала принимать оплату в криптовалюте Dogecoin. Этот способ введен компанией The Boring Company сразу после окончания строительства очередной, четвертой уже станции.

Система тоннелей уже успешно функционирует, но скорость перемещения по ним на автомобилях Tesla составляет пока всего 56 километров в час. Представители строительной компании The Boring Company заявляют, что со временем будет возможен выход на обещанные Маском показатели в 240 км/ч.

Всего планируется построить около 50 станций. На каждой из них можно будет приобрести билет на поездку, отсканировав QR-код. Стоимость проезда составит полтора доллара, но имеется возможность приобрести абонемент на целый день за 2,5 доллара.

Курс криптовалюты Dogecoin составляет в настоящий момент 0,68 долларов за монету. Рекорд был установлен в прошлом году, когда курс вырос до $0,73.

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