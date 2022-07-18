Смертельной опасностью для Соединённых Штатов назвали в Америке возможность вступления страны в войну с Россией из-за Финляндии. Такое мнение высказал политик Патрик Бьюкенен – сообщает РИА “Новости”.

Ранее президент США Джо Байден передал в сенат документы о принятии в НАТО Швеции и Финляндии. Однако многие в США настроены скептически по поводу пополнения Альянса новыми членами.

Бьюкенен утверждает, что ни один президент США не стал бы развязывать войну с Россией из-за Финляндии, если бы в отношении последней существовала угроза вторжения. По словам американского политика, воевать за страну, которая для США не имеет никакого жизненно важного значения, да и к тому же находящаяся от Америки на огромном расстоянии, – это “сумасшествие”. Особенно если речь идёт о гипотетическом конфликте с ядерной державой.

Протоколы о ратификации, внесённые Байденом, сенат планирует рассмотреть в ближайшее время.