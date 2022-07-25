У Соединённых Штатов Америки и их союзников вызывает озабоченность укрепление вооружённых сил КНР. За последние несколько лет армия Китая стала представлять большую опасность, чем раньше. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли – сообщает “Газета.ру”.

Он уточнил, что китайские вооружённые силы стали более активными в Индо-Тихоокеанском регионе. В воздухе и на море Китай старается расширить своё влияние, что не может не беспокоить США и их союзников – рассказал Милли.

Среди прочего такая активность со стороны Китая может свидетельствовать о том, что КНР готовит нападение на Тайвань, который считает своей территорией, уточнил генерал.

В последнее время о возможном вторжении китайской армии на остров Тайвань заговорили чаще. Эксперты склоняются ко мнению, что КНР вполне может начать вторжение, однако в этом случае отношения с США резко ухудшаться – Соединённые Штаты настаивают на независимости Тайваня.