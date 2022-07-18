Оружия в стране больше, чем людей. Его производство не просто не снижается, оно наращивает темпы. Об этом заявила вице-президент США Камила Харрис – сообщает РИА “Новости”.

По данным, которые привела Харрис на мероприятии, посвящённом проблемам цветного населения США, производство оружия в стране увеличились в три раза по сравнению с началом “нулевых” годов. Однако точных цифр вице-президент не привела.

Зато Харрис уточнила, кто больше других страдает от наличия большого количества огнестрельного оружия в стране. В основном, жертвами разбойных нападений – подчеркнула политик – становятся афроамериканцы. В более чем 60 процентов случаев разбоя, именно темнокожие страдают от действий злоумышленников. Доля афроамериканцев от числа всех жителей Соединённых Штатов составляет 13 процентов.

Кроме этого, одной из главных проблем США, связанной с распространением оружия, остаются массовые убийства. Последний такой случай произошёл в середине мая этого года. В городе Буффало 18-летний молодой человек устроил бойню, в которой погибло 10 человек. Причём большинство из них были как раз представителями так называемого цветного населения страны.