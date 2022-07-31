Поддержка Украины для Соединенных Штатов может стать таким же «унижением, нанесенным самим себе», как и операция в Афганистане, пишет американское издание American Thinker. Автор публикации Дж. Мёрфи Донован отметил, что наиболее важное значение в конфликте сыграет Одесса.

Он напомнил, что мосты в Херсоне были заминированы задолго до начала военной спецоперации ВС РФ, однако «пророссийские силы» на Украине их разминировали. Теперь эти самые силы могут проделать то же самое в Одессе. И город перейдет под контроль ВС РФ так же, как Херсон.

Автор уверен, что потеря Одессы станет окончанием игры не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Белый дом фактически проиграл войну в Афганистане, откуда скандально вывел войска, а теперь очень близок к поражению на Украине, куда беспрерывно отправляет оружие.