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Власти Нью-Йорка в социальных сетях стали распространять ролики с инструкциями о том, что гражданам нужно делать в случае ядерных ударов по городу. Соответствующими предупреждениями занялся Департамент чрезвычайных ситуаций мегаполиса – сообщает ТАСС.

В роликах уточняется, что вероятность ядерных ударов по Нью-Йорку “крайне низкая”, тем не менее жителям города стоит знать, какие меры нужно предпринять, чтобы себя обезопасить.

В ролике не называются причины возможной ядерной атаки – голос за кадром предлагает не задумываться над этим вопросом, а сконцентрироваться на мерах безопасности. В частности, жителям Нью-Йорка советуют укрыться внутри зданий, отойти от окон и не в коем случае не выходить на улицу.

В случае если ядерный взрыв застал человека на улице, нужно забежать в помещение, сменить одежду и принять душ. Затем – говорится в ролике – необходимо ждать оповещений с дальнейшими инструкциями: их власти страны распространят посредством телефонной связи или через средства массовой информации.

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