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Сдерживать только одного противника, обладающего ядерным оружием, – это роскошь, которую США не могут себе позволить. Нужно модернизировать стратегию сдерживания, чтобы можно было ответить на ядерные удары сразу с двух сторон: со стороны России и со стороны Китая. Такое заявление сделала аналитик Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер – пишут “Известия”.

На конференции по ядерному сдерживанию, которая прошла в Небраске, эксперт отметила, что сценарий, когда Россия и США обмениваются ядерными ударами – вполне вероятен. Но при этом со счетов нельзя сбрасывать и Китай, который может воспользоваться ситуацией и выступить на стороне России. Таким образом, систему ядерного сдерживания Соединённых Штатов следует изменить таким образом, чтобы в случае конфликта с Россией оставалась возможность дать отпор ещё и КНР.

Также по мнению Геллер, США следует не снижать, а наращивать свой военный ядерный потенциал. По её словам, как только Америка снижает число боеголовок, её противники действуют обратным способом, увеличивая соответствующее вооружение.

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