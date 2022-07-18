читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 25 мегабит в секунду до 100. Настолько предложили в США поднять стандарт скорости широкополосной связи. Инициативу выдвинула Федеральная комиссия по связи Соединённых Штатов – сообщает ixbt.com.

Уточняется, что 100 Мбит/сек – это скорость, которую предлагают установить для скачивания. Для загрузки скорость могут поднять с 3 до 20 Мбит/сек. Последний раз стандарты для скорости Интернета Федеральная комиссия устанавливала в 2015 году. Однако за прошедшее время появились технологии, которые позволяют повысить требования, считают в ведомстве.

В случае обновления стандарта, это создаст новые требования при прокладке сетей, а также потребует от компаний, которые предоставляют услуги доступа к глобальной Сети, обновить своё оборудование. По мнению специалистов, провайдеры могут выступить против увеличения стандарта, поскольку это потребует от них дополнительных инвестиций в оборудование.

Вам может понравиться

В Германии вдвое увеличилось число граждан, оказавшихся за чертой бедности

Глава немецкого клуба помощи малоимущим Tafel Deutschland Йохен Брюль рассказал телеканалу Das Erste об увеличении почти вдвое списка людей, нуждающихся в помощи. Он сообщил, что в 2022 году бесплатное питание

РВ: Спецгруппировка “Отважных” прорвала оборону ВСУ в Северске и готовит очередной котел

ВС РФ не станут штурмовать центральные районы Северска в лоб, а сформируют очередной котел для украинских боевиков, пытающихся удержать город, рассказал телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Авторы пояснили, что эта тактика

ВС РФ поразили военные объекты ВСУ в Харькове тактическими ракетами “Искандер”

Минувшей ночью в Харькове вновь ревела воздушная тревога. ВС РФ нанесли удары по новым военным объектам с использованием ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», сообщил портал «Русская весна», Сообщается о четырех мощных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |