С 25 мегабит в секунду до 100. Настолько предложили в США поднять стандарт скорости широкополосной связи. Инициативу выдвинула Федеральная комиссия по связи Соединённых Штатов – сообщает ixbt.com.

Уточняется, что 100 Мбит/сек – это скорость, которую предлагают установить для скачивания. Для загрузки скорость могут поднять с 3 до 20 Мбит/сек. Последний раз стандарты для скорости Интернета Федеральная комиссия устанавливала в 2015 году. Однако за прошедшее время появились технологии, которые позволяют повысить требования, считают в ведомстве.

В случае обновления стандарта, это создаст новые требования при прокладке сетей, а также потребует от компаний, которые предоставляют услуги доступа к глобальной Сети, обновить своё оборудование. По мнению специалистов, провайдеры могут выступить против увеличения стандарта, поскольку это потребует от них дополнительных инвестиций в оборудование.