Недавно бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал сенсационное заявление. Он признался в том, что принимал участие в подготовке госпереворотов за границей. Но подробности своей деятельности он не раскрыл. Подробности передает “Московский Комсомолец“.

Многие пользователи отметили, что такие действия неприемлемы для американских политиков. Один из читателей заявил: “Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная тема сейчас. Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали”.

После такого признания многие поверили, что Владимир Путин был прав во многих вещах. Один из пользователей отметил: “Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете”.