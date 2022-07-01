Госдепартамент США хочет собрать доказательства иностранного вмешательства в выборы. С этой целью даже объявлена награда в 10 миллионов долларов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В Госдепартаменте заинтересованы в получении любой информации, которая поможет установить личность или местонахождение иностранного лица или иностранной организации, осознанно влияющих на итоги выборов. Также в Госдепартаменте разыскиваются лица или структуры, которые организуют атаки на Белый дом.

Награда предлагается за сведения, которые остановят попытку иностранного вмешательства в американский избирательный процесс.

20 июня журналисты телеканала CNN сообщили о том, что Россия может воспользоваться напряженной ситуацией, возникшей между Москвой и Вашингтоном, и повлиять на итоги ноябрьских промежуточных выборов в Конгрессе США.