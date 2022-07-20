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Соединённые Штаты Америки и их союзники продолжат оказывать поддержку Киеву, поскольку не видят признаков, что Москва готова продолжать мирные переговоры. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс – сообщает ТАСС.

По словам Прайса, страны Запада приостановят поставлять вооружение Украине только тогда, когда станет заметно, что Россия изменит свой подход и пожелает “перейти к реальной дипломатии”. Когда этом может произойти, в Госдепартаменте не прогнозируют.

Между тем российские власти неоднократно заявляли, что мирные переговоры заморожены по инициативе Киева. Проект мирного соглашения с чёткими формулировками ранее был передан украинской стороне, однако пока никакого официального ответа не него не получено.

Российско-украинские переговоры начались спустя несколько дней после старта специальной военной операции в Донбассе. Уже состоялось несколько встреч. Последняя была проведена в конце марта в Турции.

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