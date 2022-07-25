читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Белом доме сейчас рассматривают возможность ввести режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки обезьяньей оспы. В настоящее время в США зафиксировано уже около 3 тысяч случаев заражения этой болезнью. Об этом пишет газета Washington Post.

Издание уверяет, что пока власти анализируют ситуацию, стараясь определить, насколько серьёзна ситуация с заражениями оспой обезьян. В скором времени также планируется назначить координатора, который станет заниматься вопросам по нераспространению заболевания в США.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация считает вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Для всех регионов, по мнению ВОЗ, распространение болезни имеет умеренный риск, для Европы – высокий.

Оспа обезьян – инфекция, передающаяся от человека к человеку, как правило, воздушно-капельным путём при длительном контакте. Болезнь характерна для африканских стран. Там она передаётся к человеку зачастую от животных. Весной этого года вспышка заболевания произошла в Европе. В России пока сообщалось только об одном заболевшем.

Оспа обезьян протекает в лёгкой форме. Сообщений о летальных случаях из-за этого заболевания пока не было.

Вам может понравиться

Политолог Михеев: Польша надеется реализовать планы по присоединению Белоруссии и части Украины

Польша намеревается захватить часть Украины и Белоруссию в стремлении создать «новую Речь Посполитую», считает политолог Сергей Михеев. Он также рассказал порталу «Военное дело», что Варшава может даже замахнуться на Калининградскую

ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по военным объектам в Кировограде

Рано утром 23 июля ВС РФ нанесли мощный удар по Кировограду, который сейчас называется Кропивницким. Глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что по объектам инфраструктуры было выпущено не менее

Корабли НАТО устроили провокацию против российского океанографического судна в Ла-Манше

Российское океанографическое судно «Академик Иоффе», мирно пересекавшее Ла-Манш, внезапно столкнулось с серьезными проблемами. Его начали преследовать боевые корабли Франции и Британии, хотя никаких законных оснований у них для этого не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |