В Белом доме сейчас рассматривают возможность ввести режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки обезьяньей оспы. В настоящее время в США зафиксировано уже около 3 тысяч случаев заражения этой болезнью. Об этом пишет газета Washington Post.

Издание уверяет, что пока власти анализируют ситуацию, стараясь определить, насколько серьёзна ситуация с заражениями оспой обезьян. В скором времени также планируется назначить координатора, который станет заниматься вопросам по нераспространению заболевания в США.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация считает вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Для всех регионов, по мнению ВОЗ, распространение болезни имеет умеренный риск, для Европы – высокий.

Оспа обезьян – инфекция, передающаяся от человека к человеку, как правило, воздушно-капельным путём при длительном контакте. Болезнь характерна для африканских стран. Там она передаётся к человеку зачастую от животных. Весной этого года вспышка заболевания произошла в Европе. В России пока сообщалось только об одном заболевшем.

Оспа обезьян протекает в лёгкой форме. Сообщений о летальных случаях из-за этого заболевания пока не было.