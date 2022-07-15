Появление в распоряжении ВКС РФ крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-102 разрушило американскую монополию в производстве таких боезарядов большой дальности. Сейчас Центр стратегических и международных исследований США высказывает опасение по поводу новейших ракет, способных накрыть большую часть территории Северной Америки.

США действительно в течение многих лет были единственными, кто производил подобные боезаряды. Они сохраняли монополию и даже подумать не могли, что кто-то еще посмеет разрабатывать новейшие технологические решения в этой сфере. Россия их “разочаровала”, так как не только создала уникальные ракеты воздушного базирования, но еще и разработала технологию радиолокационной малозаметности, из-за которой возникли серьезные проблемы в обнаружении Х-101.

По словам экспертов Центра, инвестиции других государств в подобные ракеты стали полнейшей неожиданностью для США и продемонстрировали, что американской монополии приходит конец.