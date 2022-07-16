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Дроны-камикадзе «Ланцет» впервые замечены на Украине, рассказал портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что слухи об использовании этих барражирующих боеприпасов блуждают довольно давно, однако документального подтверждения этому ранее не поступало.

На фотографиях, появившихся на сайте, скорее всего запечатлена версия беспилотников «Ланцет-1». Они оснащены боевой частью весом 1 килограмм и предназначены исключительно для высокоточных ударов по технике, скоплениям живой силы и военным объектам противника. Использование именно этих дронов-камикадзе обусловлено необходимостью свести к минимуму потери и разрушения во время ударов.

Напомним, что барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» весьма активно применялись для атак на террористов в Сирии. Там они полностью подтвердили свои высокие эксплуатационные характеристики и отлично себя зарекомендовали.

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