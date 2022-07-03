Снайперские дуэли на Украине демонстрируют превосходство российского оружия над американским, рассказал портал “Свободная пресса” со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo. Авторы отмечают, что особое внимание к себе привлекает снайперская винтовка Лобаева “Сумрак”, хотя она разрабатывалась для спортивных, а не для военных целей.

В 2017 году именно из этой винтовки был установлен мировой рекорд по дальности стрельбы, составивший 4210 метров. В настоящий момент данное вооружение успешно применяется в городских сражениях на Донбассе, однако информация о нем появляется крайне редко.

В том же 2017 году украинские снайперы стали получать 50-миллиметровые винтовки Barrett M82 американского производства. Отмечается, что они по всем параметрам уступают “Сумраку” и обладают одним серьезным недостатком. Оружие весит 14 килограммов, поэтому никак не может применяться стрелком-одиночкой, замаскировавшимсмя на удобной снайперской позиции.