Словакия усиленно ищет поставщиков топлива для своих атомных электростанций. От российских поставок в стране намерены отказаться. С рядом потенциальных партнёров в этом направлении правительство Словакии уже ведёт переговоры. Об этом заявил во время пресс-конференции глава кабинета министров Словакии Эдуард Хегер – сообщает РИА “Новости”.

Издание напоминает, что сейчас в Словакии действует две АЭС. Они были построены ещё с привлечением советских специалистов, а топливо для них традиционно поставляли из Советского Союза и России. Сейчас этим занимается одна из компаний, входящих в госкорпорацию “Росатом”.

Откуда именно будут брать топливо, Хегер в ходе пресс-конференции не уточнил. Он также добавил, что пока непонятно, как долго будут идти переговоры, но словацкая сторона намерена довести процесс отказа от поставок из России до конца. Сам же переход на новое топливо для АЭС занимает до шести лет. Однако в нынешних геополитических условиях власти Словакии намерены приложить усилия, чтобы ускорить этот процесс, – подчеркнул премьер-министр страны.