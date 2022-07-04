Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израиль не дал Ирану возможности развернуть в Сирии одну из самых передовых систем ПВО в мире. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе BAVAR-373, который проиранские силы намеревались использовать для отражения израильских атак с воздуха, пишет портал Avia.Pro.

Система ПВО была доставлена в порт Тартус и развернута в населенном пункте Аль-Хамидия. Практически сразу после активации ЗРК по нему был нанесен ракетный удар, полностью уничтоживший ЗРК.

По неофициальным данным, Израиль узнал о переброске в Сирию комплекса BAVAR-373 благодаря разведывательной информации. Данный ЗРК, разработанный в Иране, способен уничтожать воздушные цели с расстояния в 260 километров и по функциональности ничем не уступает российским С-300 “Фаворит”.

Вам может понравиться

Бывший замглавы МИД Великобритании ушел в отставку из-за приставаний к двоим мужчинам

Представитель Консервативной партии Великобритании Кристофер Пинчер был вынужден уйти с поста заместителя координатора политического объединения. Причиной стал скандал с приставанием к двоим мужчинам в одном из элитных лондонских клубов, пишет

После падения Лисичанска ВСУ с потерями отступают от Белогоровки, полное освобождение ЛНР уже близко

Лисичанск стал последним крупным городом ЛНР, который перешел под контроль союзных сил. Киев же теперь довольствуется лишь небольшим участком под Белогоровкой, где размещаются достаточно крупные силы ВСУ. Именно сейчас там

Ветеран боевых действий Дандыкин предсказал скорое прекращение обстрелов российских городов со стороны ВСУ

Чтобы окончательно прекратить попытки ВС РФ обстреливать российские города, необходимо как можно скорее освободить Харьков, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ветеран боевых действий отметил, что до этого момента Киев будет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |