Израиль не дал Ирану возможности развернуть в Сирии одну из самых передовых систем ПВО в мире. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе BAVAR-373, который проиранские силы намеревались использовать для отражения израильских атак с воздуха, пишет портал Avia.Pro.

Система ПВО была доставлена в порт Тартус и развернута в населенном пункте Аль-Хамидия. Практически сразу после активации ЗРК по нему был нанесен ракетный удар, полностью уничтоживший ЗРК.

По неофициальным данным, Израиль узнал о переброске в Сирию комплекса BAVAR-373 благодаря разведывательной информации. Данный ЗРК, разработанный в Иране, способен уничтожать воздушные цели с расстояния в 260 километров и по функциональности ничем не уступает российским С-300 “Фаворит”.