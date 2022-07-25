На церемонии по поводу открытия храма «Айя-София» в сирийском городе Скальбия, которая состоялась 4 июля, произошел теракт. Запущенный боевиками дрон-камикадзе кустарного производства упал неподалеку от трибун, где находилось не только гражданское население, но и российские военнослужащие.

В результате взрыва два человека погибли, еще 13 присутствующих на церемонии местных жителей получили ранения. Центр по применению враждующих сторон особо подчеркнул, что российские военные не пострадали, пишет портал Avia.Pro.

На сайте появилась видеозапись теракта. На ней можно увидеть момент взрыва самодельного беспилотника. Какая именно террористическая организация устроила эту атаку, не установлено. Серьезных разрушений в результате удара нет.